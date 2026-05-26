İskenderun'da Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın yatak kısmındaki acil müdahale setine gizlenmiş 4 kilo 200 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan tır, Denizciler Mahallesi'nde durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan incelemede, aracın yatak kısmındaki acil müdahale setinin içerisine gizlenmiş 4 kilo 200 gram uyuşturucu ham maddesi bulundu.
Ekipler, sürücü İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
