İskenderun'da Unutulmaz Sanat Akşamı

28.03.2026 11:29
Hatay Filarmoni Orkestrası, genç piyanist Deniz Orak'ın etkileyici performansıyla izleyicileri büyüledi.

HATAY Filarmoni Orkestrası, İskenderun'da sanat severlere unutulmaz bir akşam yaşattı

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne aldı. Konserde görme engelli 17 yaşındaki genç piyanist Deniz Orak'ın performansı da dikkat çekti. Deniz Orak, sahnede Joseph Haydn'ın Piyano Konçertosu'nun birinci bölümünü seslendirdi. Gönül gözüyle piyanonun tuşlarında adeta gezinen genç sanatçı, performansının ardından izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Geceye katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaptı. Masatlı, yaşanan zorlu süreçlere rağmen sanatın umut verdiğini belirterek, "Bu gecenin en büyük kazanımı Deniz Orak kardeşimizdir. İnsan hayallerinin sınırlandırılamayacağını bir kez daha gördük" dedi.

Kaynak: DHA

Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
