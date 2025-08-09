İskenderun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilde yastığa gizlenmiş 8 bin uyuşturucu hap ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş 8 bin uyuşturucu hap ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki A.S. ve G.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.