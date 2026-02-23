Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binadan kopan beton parçaları nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar olan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü.

BÜYÜK PANİK! BETON PARÇALARI CADDEYE SAVRULDU

Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.