İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu Kuruldu

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Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu kuruldu.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde kurulan yüksekokulda sınıfların oluşturulduğunu söyledi.

Önemli bir hayali gerçekleştirdiklerini dile getiren Depci, "Kaynakçılık alanında üniversitemizi uzman bir üniversite haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Depci, çalışmaya bölgedeki paydaşların destek vermesinden onur duyduklarını belirterek, "Bir üniversitenin özelde bölgesine genelde ülkesine hizmet etmesi elzemdir." diye konuştu.

İskenderun OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tosyalı da destek verdikleri meslek yüksekokulunun açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "İnşallah buradan çıkan kardeşlerimiz bölge ve ülke ekonomisine katkılarda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.