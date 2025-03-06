İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması: Kalıcı Çözüm İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması: Kalıcı Çözüm İçin Çalışmalar Devam Ediyor

İSKİ, Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde atık su deşarjı iddialarını yanıtlayarak, bölgedeki sorunlara kalıcı çözüm için projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve altyapı yenileme çalışmalarına 2025'te başlanacağını açıkladı. Çevre Bakanlığı ise İSKİ'ye 2,6 milyon TL ceza kesti.

06.03.2025 18:42  Güncelleme: 00:38
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde ikinci kez denize atık su deşarjı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialara yanıt veren İSKİ, bölgedeki atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve boru itme yöntemiyle hattın yenilenmesi için gerekli ruhsatın alındığını belirtti. Açıklamada, 10 Şubat 2025 itibarıyla bölgede imalat çalışmalarına başlandığı ve bu durumun resmi yazıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirildiği ifade edildi.

İSKİ, çalışmalar devam ederken aynı bölgede ikinci kez idari para cezası kesildiğini, ancak bu cezaya karşı hukuk müşavirliği tarafından itiraz edileceğini belirtti. Ayrıca, yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki atık suların arıtma tesislerine yönlendirileceği ve Boğaz'a atık su girişinin engelleneceği vurgulandı.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bölgede gerekli önlemlerin alınmadığını ve ikinci kez denize evsel atık su deşarjı yapıldığını belirterek, İSKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 674 bin TL tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken, İSKİ'nin hukuki süreci takip edeceği ve bölgedeki altyapı çalışmalarını tamamlayarak atık su sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması: Kalıcı Çözüm İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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