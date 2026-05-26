İSKİ': "Kurban Atıklarının Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarına, Mazgallara ve Derelere Bırakılmaması Büyük Önem Taşımaktadır"

26.05.2026 15:14  Güncelleme: 16:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, Kurban Bayramı süresince kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatlarına, mazgallara ve derelere bırakılmaması konusunda İstanbulluları uyardı.

(İSTANBUL) Kurban Bayramı arifesinde İstanbul Büyükşehir Belediye'si (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) İstanbullulara uyarı geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı süresince kurban atıklarının; atık su ve yağmur suyu hatlarına, mazgallara ve derelere bırakılmaması büyük önem taşımaktadır" denildi.

İSKİ Kurban Bayramı arifesinde İstanbulluları uyardı. İSKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram boyunca kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatlarına mazgallara ve derelere bırakılmamasını istedi.

Yapılan açıklamada "Kurban Bayramı süresince çevre ve halk sağlığının korunması için kurban atıklarının; atık su ve yağmur suyu hatlarına, mazgallara ve derelere bırakılmaması büyük önem taşımaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir İstanbul için tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmalarını rica ederiz" denildi.

"KURBAN ATIKLARI DERE YATAKLARI, MAZGALLAR, ATIK SU VE YAĞMURSUYU HATLARINA BIRAKILMAMALI"

Konuyla ilgili broşürde de şu ifadelere yer verildi:

"Kurban atıklarının dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması; çevre kirliliği, kötü koku, tıkanıklık ve taşkın risklerinin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul'da yağmursuyu hatlarındaki sular dere, baraj ve sahillere ulaşmaktadır. Kurban atıklarının atık su ve yağmursuyu hatları ile dere yataklarına bırakılması çevre kirliliğine ve sahillerde olumsuz görüntülere neden olmaktadır. Vatandaşlarımızı kurban atıklarını uygun şekilde bertaraf etmeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz"

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
