İSKİ kazısında ölen işçiyle ilgili 4 şüpheli Bayrampaşa'da adliyeye sevk edildi

İSKİ kazısında ölen işçiyle ilgili 4 şüpheli Bayrampaşa'da adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da İSKİ'nin kazı çalışmasında bir işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşçinin dengesini kaybederek boru hattı için açılan boşluğa düştüğü belirlendi.
Bayrampaşa'da İSKİ'nin kazı çalışmasında bir işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde yürütülen İSKİ'nin kazı çalışması sırasında yaşanan kazada Ali D'nin (35) hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Ali D'nin dengesini kaybederek boru hattı için açılan boşluğa düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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