İSKİ, Maltepe'de bazı mahallelerde yarın 16 saat su kesintisi uygulayacak - Son Dakika
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İSKİ, Maltepe'de bazı mahallelerde yarın 16 saat su kesintisi uygulayacak

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İSKİ, Maltepe\'de bazı mahallelerde yarın 16 saat su kesintisi uygulayacak
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İSKİ, Maltepe'de Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile çarşamba 02.00 arasında 16 saat su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri etkilenecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

16 SAAT SU VERİLMEYECEK

İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

4 MAHALLE ETKİLENECEK

Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.

Kaynak: AA
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