İSKİ'nin Yapay Zeka Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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İSKİ'nin Yapay Zeka Projesi Tanıtıldı

20.07.2026 21:36
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İBB, İSKİ Al projesi ile yapay zeka ile veri yönetimini hedefliyor, Türkiye için örnek olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ'nin kullanacağı yapay zeka projesi "İSKİ Al" düzenlenen törenle tanıtıldı.

Eyüpsultan İSKİ Genel Müdürlüğü'ndeki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul gibi bir megakentte, her gün üretilen milyonlarca veriyi artık sadece insan kaynağıyla yönetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Aslan, bu nedenle yapay zeka çağına da kayıtsız kalmadıklarını belirtti.

İSKİ AI projesinin sadece kurum için değil hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Türkiye için tarihi bir adım olduğunu söyleyen Aslan, verisini tamamen kendi bünyesinde tutan bu yerel yapay zeka yaklaşımının, veri güvenliği adına tüm Türkiye'ye örnek olacak milli bir başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

Aslan, hedeflerinin arızaları gerçekleşmeden öngörmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dijital ikiz teknolojisi ve SCADA sistemlerinden gelen milyonlarca veriyi tek bir ortak akıl altında birleştirerek en doğru kararları en hızlı şekilde alacağız. Bu yapı her şeyi tek merkezden yöneten klasik bir sistem olmayacak. Pompa istasyonlarımız, vanalarımız, sensörlerimiz yapay zeka destekli akıllı bileşenler olarak çalışacak. Böylece kararlar daha hızlı alınacak, sorunlar yerinde çözülecek."

Kaynak: AA

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