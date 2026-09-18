İSKİ, Ömerli Havzası\'nda zararlı yapıları kaldırdı, son 7 yılda bin 848 yapı yıkıldı

(İSTANBUL) - İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren İSKİ, havza mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda Ömerli Havzası'nın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan Pendik'teki Kurtdoğmuş ve Emirli Mahalleleri'nde, havza açısından "zararlı yapı" olarak tespit edilen 26 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili havza mevzuatı kapsamında yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Emirli Mahallesi'nde tespit edilen toplam 27 yapı için ilgililerine tebligat yapılarak, yapı sahiplerinden verilen yasal süre içerisinde mevzuata aykırı yapılarını kaldırmaları istendi.

Bu süre içerisinde 25 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan bir yapı ise İSKİ ekiplerince yıkılarak kaldırıldı. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan bir yapı için de mahkeme süreci devam ediyor.

SON 7 YILDA BİN 848 YAPI KALDIRILDI

Son 7 yılda Avrupa Yakası'nda bin 63, Anadolu Yakası'nda 777 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 848 yapı kaldırıldı. İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatına dayalı olarak oluşturulan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotu esas alınarak belirleniyor.

Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar mutlak koruma alanı, 300-bin metre arasındaki alanlar ise kısa mesafeli koruma alanı olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda havza mevzuatına aykırı yapılan yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması, su kalitesinin güvence altına alınması ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi hedefleniyor.

İSKİ, İstanbul'un gelecekteki su ihtiyacının güvence altına alınması ve su havzalarının korunması amacıyla, havza mevzuatına aykırı yapılaşmalarla mücadele etmeye devam ediyor.