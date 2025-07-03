İSKİ Samatya Tüneli Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni" düzenlendi.

Tarihi Yarımada'daki su baskınlarını ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan "Samatya Yağmursuyu Tüneli" projesi kapsamında, kazı yapan tünel açma makinesinin (TBM) tünelden çıkışı için Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bugün ilçede yapılan önemli bir altyapı yatırımı için burada olduklarını söyledi.

Birinci vizyonlarının, İstanbul'un altyapı sorunlarını çözmek olduğunu dile getiren Aslan, "İBB olarak, büyük yatırımlarla İstanbul'a hak ettiği gibi hizmeti ve dönemi yaşatmak istiyoruz ve yaşatıyoruz." dedi.

Aslan, İstanbul'a gözleri gibi bakmaya devam edeceklerini kaydetti.