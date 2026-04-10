İSKİ, Terkos Havzası'nda 38 Kaçak Yapıyı Kaldırdı

10.04.2026 15:35
İSKİ, Terkos Havzası'nda zararlı bulunan 38 yapıyı yıkarak su kaynaklarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

(İSTANBUL) - İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlayan, 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Terkos Havzası'nın göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında yer alan Arnavutköy ilçesindeki Boyalık, Tayakadın, Durusu ve Terkos Mahalleleri'nde "zararlı yapı" olarak tespit edilen 38 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

İSKİ, havza mevzuatına göre tespit ettiği 38 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yolu ile ilgililerinden talep etti. Verilen süre içerisinde 29 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 9 yapının yıkımı İSKİ yıkım ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Son 7 yılda bin 629 yapı kaldırıldı

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları,  baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar "göl mutlak koruma alanı", 300 – 1.000 metre arası "kısa mesafeli koruma alanı" olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

Son 7 yılda Avrupa Yakası'nda 1005, Anadolu Yakası'nda 616 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam 1632 yapı kaldırıldı. İSKİ, barajların su kalitesini koruma ve kirlenmesini önleme çalışmalarından biri olan kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Advertisement
