Üye Girişi
Son Dakika Logo

İski, Terkos Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Kaldırdı

11.04.2026 11:33  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos Havzası'nda tespit ettiği 38 kaçak yapıyı kaldırdı. Son 7 yılda toplamda bin 632 yapı kaldırarak su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlayan, 2560 sayılı Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Terkos Havzası'nın 'Göl Mutlak ve Kısa Mesafeli Koruma Alanı'nda yer alan Arnavutköy ilçesindeki Boyalık, Tayakadın, Durusu ve Terkos mahallelerinde 'zararlı yapı' olarak tespit ettiği 38 yapıyı kaldırdı. İSKİ; son 7 yılda Avrupa yakasında bin 5, Anadolu yakasında 616 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 632 yapıyı kaldırdı.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ Genel Müdürlüğü, havza mevzuatına göre tespit ettiği 38 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yolu ile ilgililerinden talep etti. Verilen süre içerisinde 29 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 9 yapının yıkımı İSKİ yıkım ekibi tarafından gerçekleştirildi.

"Son 7 yılda bin 629 yapı kaldırıldı"

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar 'Göl Mutlak Koruma Alanı', 300-1000 metre arası da 'Kısa Mesafeli Koruma Alanı' olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor. Son 7 yılda Avrupa yakasında bin 5, Anadolu yakasında 616 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 632 yapı kaldırıldı. İSKİ, barajların su kalitesini koruma ve kirlenmesini önleme çalışmalarından biri olan kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:25:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.