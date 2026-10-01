İSKİ, Tuzla'da kötü koku şikayetleri üzerine kaçak vidanjör dökümü tespit etti - Son Dakika
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İSKİ, Tuzla'da kötü koku şikayetleri üzerine kaçak vidanjör dökümü tespit etti

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İSKİ, Tuzla\'da kötü koku şikayetleri üzerine kaçak vidanjör dökümü tespit etti
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İSKİ, Tuzla'nın Şifa ve Mimar Sinan mahallelerindeki kötü koku şikayeti üzerine 29 Eylül'de inceleme yaptığını, kanalizasyona vidanjörle kaçak döküm tespit edildiğini bildirdi. İdare, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddialarının doğruluktan uzak olduğunu açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tuzla'nın Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinden gelen kötü koku şikayetleri üzerine 29 Eylül'de bölgede inceleme gerçekleştirildiğini ve kanalizasyon şebekesine vidanjörle kaçak döküm yapıldığının tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, "İdaremizin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ile ilgili mesnetsiz iddiaların doğruluktan uzak olduğu açık ve nettir" denildi.

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Tuzla'nın Şifa ve Mimar Sinan mahallelerindeki kötü kokuya ilişkin bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 29 Eylül Salı günü saat 20.30 sıralarında söz konusu bölgede yaşanan kötü koku şikayetlerinin ardından İSKİ Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sahada inceleme gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan incelemelerde, Tuzla Orta Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 20 adresinde bulunan idaremiz kanalizasyon şebeke hattına aynı gün saat 19.20 sıralarında vidanjör vasıtasıyla kaçak döküm yapıldığı, çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda tespit edilmiştir.

Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla kamera kayıtlarının alınması için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir. Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıtların tarafımıza verilebilmesi için resmi yazı ile başvurulması istenmiş olup gerekli yazışmalar başlatılmıştır.

İstanbul Valiliği'nce oluşturulan İl Hıfzıssıhha Alt Komisyon Kurulunca İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazısı ekinde yer alan 3 Temmuz 2019 tarihli komisyon raporunda 'ilgili mevzuatlarda yetki verilen kurum tarafından vidanjörlerin takibi için ayrı bir takip sistemi ile online izleme ve denetimi sağlayacak sisteme geçilmesi (araç takip servis sinyali, özel plaka, doluluk oranını gösterir elektronik uyarı sistemi-şamandıra prensibi, boşaltma kısmı için arıtma tesisi ile uyumlu kullanılacak mühürleme işlemi vb. ile) kararı alınmıştır.

Bu karara istinaden idaremiz Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına bağlı şube müdürlükleri uhdesinde hizmet işi kapsamında görev yapan ve evsel atık su taşıyan tüm vidanjör vb. araçların Atık Su Transfer Sistemi (ATİS) projesine entegre olması, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri tarafından İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince endüstriyel atık su taşıma işini yapacak vidanjör vb. araçların ATİS projesine entegre olması hususlarında 2021 yılında idaremizce proje çalışmalarına başlanarak 2022 yılında devreye alınmıştır.

Bununla birlikte, 27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kaçak vidanjörlere ilişkin sorunlar gündeme getirilmiştir. Toplantıda, vidanjörlerin taşıma izinlerinin İSKİ Genel Müdürlüğünce verildiği, vidanjörlerin takibine ilişkin sistemin altyapısının hazır olduğu, vidanjör takip sisteminin kurulduğu ve İSKİ'ye ait vidanjörlerde bu sistemin hayata geçirildiği belirtilmiştir. Ayrıca özel vidanjör hizmeti veren diğer araçların da bu takip sistemine entegre edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

30 Mayıs 2024 tarih ve 2024/4-7 sayılı İBB Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı gereğince, İSKİ Atık Su Transfer İzleme Sistemi'ne dahil olmadığı için 'Güzergah Kullanım İzin Belgesi' verilmeyecek vidanjörler ile atık su taşımacılığı yapan benzeri araçların takibinin il genelinde trafikten sorumlu Emniyet/Jandarma ve Zabıta birimleri tarafından yapılarak trafiğe çıkmalarının önlenmesi ve yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği belirtilerek konuya ilişkin İl Mahalli Çevre Kurulu'nda karar alınması talep edilmiştir. Bu doğrultuda, 4 Eylül 2024 tarih ve 240 sayılı İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile söz konusu karar alınmıştır.

Bu karara istinaden 24 Eylül 2025 tarihinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ile İdaremiz arasında imzalanan 'Online Atık Su Transfer İzleme Sistemi İş Birliği Protokolü' ile idaremiz bünyesinde faaliyet gösteren yüklenici firmalara ait 54 adet vidanjör ve il içinden ve/veya il dışından atık su transferi yapan 64 adet özel vidanjör olmak üzere toplam 118 adet vidanjör aracı Atık Su Transfer Sistemine entegre edilmiştir.

Hem İdaremiz bünyesinde faaliyet gösteren yüklenici firmalara ait vidanjör araçları hem de il içinden ve/veya il dışından atık su transferi yapan özel vidanjör araçlarının kaçak döküm yapmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda 2026 yılı mayıs ve eylül ayları arasında toplam 987 adet denetim yapılarak İdaremiz sorumlulukları yerine getirilmektedir.

Yukarıda izah edilen hususlar neticesinde; idaremizin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ile ilgili yapılan mesnetsiz iddiaların doğruluktan uzak olduğu açık ve nettir."

Kaynak: ANKA
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