İSKİ'ye 2,7 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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İSKİ'ye 2,7 Milyon TL Ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne evsel atık su deşarjı nedeniyle toplam 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uyguladı. Önceki denetimlerde de ceza kesilmişti.

04.03.2025 11:36  Güncelleme: 12:58
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(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ)  2 milyon 674 bin 708 TL ceza uyguladığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ekipleri Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İSKİ'ye idari para cezası uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık ekipleri 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğini belirledi. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü. Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye '2872 sayılı Çevre Kanunu'nun  8. maddesine' istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'ye 2,7 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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