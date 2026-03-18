İskilip\'te Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü kutlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Redif Kışlası salonunda anma programı gerçekleştirildi.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.