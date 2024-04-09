İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi - Son Dakika
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İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi

İskilip\'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretlerde, şehitlerin ruhu için kabirlerde dua edildi.

09.04.2024 15:10
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İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretler kabirlerde şehitlerin ruhu için dua edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi - Son Dakika
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