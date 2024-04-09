İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretler kabirlerde şehitlerin ruhu için dua edildi.
Son Dakika › Güncel › İskilip'te Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerine ziyaret gerçekleştirildi - Son Dakika
Çin, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tahıl üretimini artırmak için yeni bir eylem planı başlattı. Ülke, 2030 yılına kadar tahıl üretim kapasitesini 50 milyon tondan fazla artırmayı hedefliyor. Plan kapsamında mısır ve soya fasulyesi üretimine ağırlık verilecek, pirinç ve buğdayda kalite artırılacak. Ayrıca, suyun korunması, tarım arazisi inşası ve tohum endüstrisinin canlandırılması gibi önemli projeler hayata geçirilecek.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, BMW model otomobil, mezarlık ziyareti için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlar ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadınlar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara çiçek dağıttı. Mezarlıklar temizlik ve bakım çalışmalarıyla ziyarete hazır hale getirildi.