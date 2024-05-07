İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Gazze'ye destek protestosu - Son Dakika
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İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Gazze'ye destek protestosu

İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Filistin yanlısı gruplar çadır kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Edinburgh Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze'ye destek çağrısı yaptı. İskoçya parlamentosu binasının önünde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir grup gösterici çadır kurdu.

07.05.2024 21:57
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- İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Gazze'ye destek protestosu

EDINBURGH - İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Filistin yanlısı gruplar çadır kurarak, Gazze'ye destek protestosu düzenledi.

Avrupa'da bir üniversitede de daha Gazze'ye destek gösterileri başladı. İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Edinburgh Üniversitesi Filistin İçin Adalet Derneği (EUJPS), üniversite yönetiminden İsrail'e bağlı şirketlerle iş yapmaktan tamamen vazgeçmesini, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımı kabul eden bir bildiri yayınlamasını, İsrail'in Filistin'in sömürgeleştirilmesindeki tarihi rolünü açıkça kınamasını, Gazze'den gelen Filistinli öğrencilere burs sağlanmasını, soykırıma katılan hiç kimsenin üniversiteye girmesine izin verilmemesini ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için İsrail'deki yatırımlarından elde ettiği kara eşit tazminat ödemesini talep etti.

Başka bir grup ise İskoçya parlamentosu binasının önünde bir araya gelerek, Gazze'ye destek protestosu düzenledi. Göstericiler, burada da çadır kurarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi ve parlamento binası önünde Gazze'ye destek protestosu - Son Dakika

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