İŞKUR, 21 bin 714 Sosyal Yardım Alanı İstihdama Kazandırdı
İŞKUR, 21 bin 714 Sosyal Yardım Alanı İstihdama Kazandırdı

10.03.2026 11:18
İŞKUR, sosyal yardım alan 21 bin 714 kişiyi işe yönlendirerek geçimlerini sağlamalarına yardımcı oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sosyal yardım alan 21 bin 714 kişiyi geçen yıl işe yönlendirerek kendi geçimlerini sağlamalarına aracılık etti.

Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılması amacıyla bu kişilerden belirli şartları taşıyan ve çalışabilir durumda olanlar işe veya mesleki eğitimlere yönlendiriliyor.

Konuyla ilgili yasal düzenlemenin 2016'da yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2018'de "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilmesi Protokolü" imzalandı.

Çalışmalar kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları, İŞKUR sistemine kayıt ediliyor ve bu kişiler için iş arayan profili oluşturup özel statü tanımlanıyor.

İŞKUR, sosyal yardım yararlanıcılarını durumlarına uygun açık işlere ve aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendiriyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 21 bin 714 sosyal yardım yararlanıcısı işe yerleştirildi. Böylece bu kişilerin istihdama kazandırılmasıyla sosyal yardımlara bağımlılıkları sonlandırılırken kendi geçimlerini sağlamalarına aracılık edildi.

Sosyal yardım alan 8 bin 813 kişi toplum yararına programlarda istihdam edilirken, 2 bin 131 kişinin de meslek edindirme kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmesiyle mesleki deneyim kazanmaları sağlandı.

Kendisine uygun işi 3 kez reddedenin yardımı yeniden değerlendiriliyor

Bu kişilere, iş görüşmesine gitmeleri halinde aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar "işe yönlendirme yardımı", işe yerleşmeleri halinde brüt asgari ücretin üçte biri tutarında tek seferlik "işe başlama yardımı" veriliyor.

Kendilerine sunulan uygun işi 3 kez reddeden veya uygun bulunduğu toplum yararına programa, işbaşı eğitim programına, istihdam garantili mesleki eğitim kursuna katılmayan sosyal yardım yararlanıcılarının yardımları bir yıl süreyle kesilebiliyor.

Geçen yıl bu şekilde davranan 1804 kişi, aldıkları yardımlar yeniden değerlendirilmek üzere SYDV'lere bildirildi.

Kaynak: AA

