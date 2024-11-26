İŞKUR'dan Açık İş Haritası: 85 Bin İş İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İŞKUR'dan Açık İş Haritası: 85 Bin İş İlanı

İŞKUR, 'Açık İş Haritası' ile Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanını görüntüleme imkanı sundu.

26.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR'un hayata geçirdiği "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

İş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yenilikçi yöntemler kullanan Kurum, mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak görülmesine, mesleklere göre ilanların incelenebilmesine ve açık iş ilan listesinin indirilmesine olanak sağlayan "Açık İş Haritası" uygulamasını hizmete sundu.

4 açık işten 1'i İstanbul'da

https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşılan "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor.

İstanbul 21 bin 846 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5 bin 117 açık iş ilanıyla Ankara, 4 bin 606 açık iş ilanıyla Kocaeli, 4 bin 285 açık iş ilanıyla Bursa ve 4 bin 357 açık iş ilanıyla İzmir sıralandı.

Manisa 3 bin 136, Kayseri 3 bin 98, Gaziantep 2 bin 870, Mersin 2 bin 385, Antalya 2 bin 117 ve Tekirdağ 2 bin 48 açık iş ilanı sayısıyla öne çıkan şehirler oldu.

Ustalık gerektiren işlerde de açık var

Türkiye genelinde en fazla açık iş, nitelik gerektirmeyen beden işçiliğinde var. İşverenlerin beden işçiliği talebiyle 20 bin 538 ilanı bulunuyor. İşverenler tarafından 3 bin 280 temizlik görevlisi, 1381 satış elemanı, 1322 paketleme işçisi, 1303 ambar-depo işçisi, 1277 konfeksiyon işçisi ve 1249 servis elemanı ilanı verildi.

Açık iş ilanlarında uzmanlık ve ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkati çekti. Bu kapsamda, dikiş makineci, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC torna tezgahı operatörlüğü en fazla aranılan meslekler oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, ankara, Güncel, İŞKUR, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Açık İş Haritası: 85 Bin İş İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: İŞKUR'dan Açık İş Haritası: 85 Bin İş İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.