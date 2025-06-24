İŞKUR'dan Otizmli Bireyler için İstihdam Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İŞKUR'dan Otizmli Bireyler için İstihdam Projesi

İŞKUR\'dan Otizmli Bireyler için İstihdam Projesi
24.06.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, otizmli bireylerin işe katılımını artırmak için destekli istihdam programı başlattı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), otizmli bireylerin iş hayatına katılımını kolaylaştırmak için iş koçu destekli istihdam programı başlattı.

Otizm, Down sendromu ve serebral palsi gibi nörogelişimsel farklılıkları bulunan bireylerin kalıcı istihdamını hedefleyen projeye 27 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından "Otizmli Bireyler Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Başta otizmliler olmak üzere istihdamında güçlük çekilenler için "Destekli İstihdam Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Düzgün, projenin engelli bireyin maaşının yanı sıra iş koçunun ücretini ve iş yerindeki düzenlemeleri kapsadığını anlattı.

Düzgün, "Engelli bireyin asgari ücret düzeyindeki maaşı 26 bin liraya kadar İŞKUR tarafından karşılanıyor. İş koçu desteği içinse 35 bin 900 liraya kadar ödeme sağlanıyor. Ayrıca iş yerindeki fiziksel ya da yapısal düzenlemeler için ücret desteği, engelli ücret desteğinin yüzde 25'i kadar projelendirilebiliyor." dedi.

Otizmlilerin iş yerinde zorluk yaşamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktaran Düzgün, proje kapsamında iş koçunun engelli bireylerin iş yerine uyumu için motivasyon, oryantasyon ve kişisel gelişim konularına destek olduğunu kaydetti.

Düzgün, engelli hibe desteklerine vatandaşların yılda 2 defa başvurulabildiğini, bunun 6'ya çıkması için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Tekrar eden işlerde çok başarılılar"

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, otizmli bireylerin iş gücüne katılım potansiyelinin yüksek olduğunu, destekli istihdamın bu süreci kolaylaştırdığını söyledi.

Her otizmli bireyin çalışabileceğine inandıklarını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Biz, 2010 yılından beri otizmlilerin istihdamına yönelik müfredat geliştirme, becerilerin geliştirilmesi, staj programlarının yapılması gibi çalışmaları hayata geçirdik. 2018 yılından beri de tam zamanlı istihdama çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada vakıfça 35'in üzerinde otizmli istihdama kazandırıldı. Bu çok güzel. Özel sektörde destekli istihdamın yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız var. Türkiye'de özellikle gıda üretim, lojistik ve ilaç sektöründe hem mavi yakada hem beyaz yakada otizmlilerin istihdam edildiğini görüyoruz. Bazı avantajları var otizmlilerin. Mesela tekrar eden işler ve rutinler onlar için oldukça pozitif. Bu konularda çok başarılılar. Dikkatleri, konsantrasyonları yüksek. Verilen kurallara ve çizelgelere tam uyum içerisinde çalışıyorlar."

Karakaya, otizmlilere destek için zaman ve stres yönetimi ile ani karşılaşılan konularda iş koçlarının devreye girdiğini belirtti.

İŞKUR destekli istihdam projesinin yalnızca bireyi değil, iş yerini de dönüştürdüğüne işaret eden Karakaya, "Bu şekilde daha fazla otizmli istihdama dahil olabilecek. Hibe kapsamında işverenlere hem engellinin maaşı hem iş koçunun maaşı hem de mekanın uyumlanmasında destek sağlanıyor. Bu da daha fazla otizmlinin iş hayatına uzun süreliğine sürdürülebilir şekilde dahil olmasını kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Down Sendromu, Down Sendromu, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Otizm, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Otizmli Bireyler için İstihdam Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:44:56. #7.11#
SON DAKİKA: İŞKUR'dan Otizmli Bireyler için İstihdam Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.