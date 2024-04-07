İslahiye Belediyesi Mezarlık ve Türbeleri Temizledi

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Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlık ve türbelerde Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışması yapıldı.

İslahiye Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "deprem şehitliği", Asri Mezarlık ve ilçedeki türbelerde temizlik yaptı.

Vatandaşların ziyaretlerini rahatlıkla yapmaları için gerçekleştirilen çalışmalarda mezarlık defin alanları temizlenirken, çevredeki evsel ve ambalaj atıkları da toplandı.