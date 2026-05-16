İslahiye\'de Gelincik Şöleni

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincikler, ovayı kırmızıya bürüyerek görsel şölen oluşturuyor.

Ağabey Mahallesi kırsalındaki tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının yanı sıra İslahiye-Hatay kara yolunu kullanan sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Ovadaki gelincikler, doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelirken ziyaretçiler kırmızı çiçeklerle kaplanan tarlaları fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Bölgeden araçlarıyla geçen bazı vatandaşlar da gelincikleri fark ederek araçlarını yol kenarına çekip çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.