İslahiye'de Motosiklet Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
R.T. (43) idaresindeki 42 AC 154 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü V.K. (18) yaralandı
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
