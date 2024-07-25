İslahiye'de Motosiklet ve Araçlara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İslahiye'de Motosiklet ve Araçlara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi

İslahiye\'de Motosiklet ve Araçlara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Son bir haftada 244 motosiklet denetlenirken, 7'si trafikten men edildi ve 60'ına cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 bin 522 araç denetlendi, 24'ü trafikten men edildi ve 157'sine cezai işlem uygulandı. İlçenin huzuru ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

25.07.2024 11:52
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İslahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada 244 motosiklet denetlendi, 7'si trafikten men edildi. Motosikletlerin 60'ına ise cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulamada 2 bin 522 araç denetlendi, 24'ü trafikten men edildi, 157'sine ise cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, ilçenin huzuru ve trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

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