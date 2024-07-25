İslahiye\'de Motosiklet ve Araçlara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İslahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada 244 motosiklet denetlendi, 7'si trafikten men edildi. Motosikletlerin 60'ına ise cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulamada 2 bin 522 araç denetlendi, 24'ü trafikten men edildi, 157'sine ise cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, ilçenin huzuru ve trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.