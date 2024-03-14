Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
İslahiye Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Mehmet Soylu, vatan için şehit olanlara rahmet, yakınlarına ve gazilere sağlık diledi.
Ailelerle sohbet eden Soylu, şehit aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.
Programa Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, askeri personeller, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Süleyman Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep İslahiye'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.
Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor. İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.
Vali Musa Işın, Parmakören Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Parmakören Eski Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, tarım ve hayvancılık alanında yapılan projelerin protokolleri imzalandı. Törene Erzincan Belediye Başkanı, üniversite rektörü, vali yardımcıları ve ilgili oda başkanları da katıldı.
Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayarak güçlü ve dengeli bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gordo, takımın ilerleyişi açısından olumlu adımlar attıklarını ve oyuncularla daha iyi iletişim kurduklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın hedeflerinin yeni fikirler benimsetmek, yeni organizasyonlara katılmak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmak olduğunu ifade etti. Gordo, ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu'nun altyapıdan A takıma kadar bir sistem oluşturma çalışmalarının önemine değindi ve yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.