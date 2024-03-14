Gaziantep İslahiye'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep İslahiye'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

Gaziantep İslahiye\'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında, Kaymakam Mehmet Soylu, vatan için şehit olanlara rahmet dileyerek, yakınlarına ve gazilere sağlık temennisinde bulundu. Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, askeri personeller, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Süleyman Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları da katıldı.

14.03.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Mehmet Soylu, vatan için şehit olanlara rahmet, yakınlarına ve gazilere sağlık diledi.

Ailelerle sohbet eden Soylu, şehit aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.

Programa Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, askeri personeller, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Süleyman Yılmaz ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Soylu, Gaziantep, İslahiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

  • Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
    11:13 Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

    Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

  • Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor
    11:12 Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor

    Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor. İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.

  • Vali Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor
    11:12 Vali Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor

    Vali Musa Işın, Parmakören Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Parmakören Eski Camisi'nde incelemelerde bulundu.

  • Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni
    11:12 Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, tarım ve hayvancılık alanında yapılan projelerin protokolleri imzalandı. Törene Erzincan Belediye Başkanı, üniversite rektörü, vali yardımcıları ve ilgili oda başkanları da katıldı.

  • Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, gençlik ile tecrübeyi harmanlayarak dengeli bir takım oluşturmak istiyor
    11:10 Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, gençlik ile tecrübeyi harmanlayarak dengeli bir takım oluşturmak istiyor

    Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayarak güçlü ve dengeli bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gordo, takımın ilerleyişi açısından olumlu adımlar attıklarını ve oyuncularla daha iyi iletişim kurduklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın hedeflerinin yeni fikirler benimsetmek, yeni organizasyonlara katılmak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmak olduğunu ifade etti. Gordo, ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu'nun altyapıdan A takıma kadar bir sistem oluşturma çalışmalarının önemine değindi ve yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.


10:14 Selahattin Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulamasından vazgeçildi Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
10:35 Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
10:19 Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi
09:39 İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada
09:35 Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi
09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
09:04 Işın Karaca’dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur’a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 11:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement