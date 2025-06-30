Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
R.M. idaresindeki 47 ADG 144 plakalı tır, Nurdağı- Hatay kara yolu Fatih kavşağında H.K (26) idaresindeki 06 BKT181 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kolay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü H.K ile otomobilde bulunan M.C.K (26) yaralandı.
Sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Tır-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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