İslahiye\'de Türkbahçe İlkokulu öğrencileri Kızılay Haftası\'nda çam fidanı dikti

İslahiye'de Türkbahçe İlkokulu öğrencileri Kızılay Haftası'nda çam fidanı diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay Haftası kapsamında İslahiye'de Türkbahçe İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler çam fidanı dikti. Fidan dikiminin ardından boyama etkinliği yapıldı, çocuklara patlamış mısır ikram edilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.
Türk Kızılay İslahiye Şube Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kızılay Haftası kapsamında Türkbahçe İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
İslahiye Ramazan Yıldırım Gençlik Merkezi'nin de destek verdiği etkinlikte, öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Çevre bilincini artırmak ve çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikiminin ardından boyama etkinliği yapıldı.
Çocuklara patlamış mısır ikram edilen programda, çeşitli eğlenceler de düzenlendi.
Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin hem doğayla buluşması hem de keyifli vakit geçirmesi sağlandı.
Kaynak: AA
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