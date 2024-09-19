İslahiye\'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay- Nurdağı kara yolu hastane kavşağında E.N. (51) idaresindeki 13 KB 227 plakalı minibüs, A.Ç. yönetimindeki 80 AFE 351 plakalı otomobil ve A.E'nin (29) kullandığı 01 FJ 401 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler E.N. ile A.Ç. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.