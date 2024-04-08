İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden 30 Yetime Bayramlık Hediye

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğu bayramlık hediye etti.
Okulda görevli öğretmen ve öğrenciler "FSM MTAL hayırda yarışıyor" projesi kapsamında "bayramlıklar bizden" diyerek 30 yetim ve çocuğu bayramlıklarla sevindirdi.
Proje kapsamında 30 yetim ve çocuk tespit edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı.
Okul Müdürü Ahmet Kurt, AA muhabirine, kendilerine destek verenler teşekkür etti.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Giyim dükkanlarını dolaşanlar bayramlık kıyafet ararken, şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğrayanlar da bayram şekeri almak istedi. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu ve alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nın eski dönemlere göre daha boş olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler, yoğunluğun az olduğunu söyledi.
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