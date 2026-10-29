İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslahiye ve Nurdağı\'nda Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

İslahiye'de Türkbahçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlar okundu.

Kaymakam Oğuztürk'ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

- Nurdağı

Nurdağı Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Cumhuriyet Savcısı Tunahan Işık, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıGaziantepNurdağıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
15:32
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar! Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:40:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android