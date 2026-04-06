İslam Dünyasıyla Dış Ticaret Hedefi %30

06.04.2026 15:10
Bakan Bolat, 2025'te İslam dünyasıyla dış ticaretin 115 milyar dolara ulaşacağını duyurdu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı itibarıyla İslam dünyasının Türkiye'nin dış ticaretindeki payı yüzde 26'yı aşmıştır. ve hedefimiz 2030'a kadar yüzde 30 barajını geçmektir. 2025 itibarıyla İslam dünyasıyla toplamda 115 milyar dolar dış ticaretimiz söz konusu" dedi.

Bakan Bolat, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 1'inci Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'ne katıldı. Kongrede, çeşitli ülkelerden büyükelçiler, sektör paydaşları, akademisyenler ve davetliler de yer aldı. Bolat, 2017 yılında kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'na (HAK) Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak büyük bir destek verildiğini vurgulayarak, "Yaygınlaşması ve gelişmesi için çok çalışma yaptığımız önemli bir kurumumuzdur. Bu sadece İslami, dini bir vecibe değil; aynı zamanda sağlık, güven, emniyet, ahlak ve tüketici dostu anlamında önemli bir kavram ve dikkate alınması gereken çok önemli bir kriterdir. Diğer taraftan ekonomik faaliyetlerimizde, dış ticaret faaliyetlerimizde bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyadaki bütün pazarlar ve bütün ekonomi alanında dış ülkelerle yoğun iş birliklerimiz, anlaşmalarımız ve ikili kurumsal yapılarımız ve münasebetlerimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İSLAM ÜLKELERİYLE İHRACAT VE İTHALATI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

56 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da çok büyük önem arz ettiğini belirten Bakan Bolat, "İİT, komşularımız, akrabalarımız, din kardeşlerimiz, ticaret ortaklarımız olarak her zaman önemsediğimiz bir gruptur. Yine hükümetimizin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda birçok dış ticaret stratejilerimiz arasında İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejimiz de çok önem verdiğimiz bir alandır. Örnek vermek gerekirse, 2002 yılında İslam dünyasının Türkiye'nin ticaretindeki payı yüzde 11 iken, 2025 yılı itibarıyla İslam dünyasının Türkiye'nin dış ticaretindeki payı yüzde 26'yı aşmıştır. ve hedefimiz 2030'a kadar yüzde 30 barajını geçmektir. İhracatta da ithalatta da bu konuya çok önem veriyoruz. ve bu anlamda ihracatımızı ve ithalatımızı İslam ülkeleriyle geliştirmek için canla başla çalışıyoruz. 2025 itibarıyla İslam dünyasıyla toplamda 115 milyar dolar dış ticaretimiz söz konusu. Bu çalışmaları yaparken Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'nde 'Küresel Helal Kalite Altyapısında Güvenin Mihenk Taşı: Helal Akreditasyon' teması kongrenin konusu olarak seçilmiştir. ve bu konu üzerinde çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE ÇOK BÜYÜK İHTİYAÇ VAR'

Dünyada İslam toplumlarının nüfusunun 2 milyarı aştığına vurgu yapan Bolat, bu sayının küresel nüfusun yüzde 25'ini oluşturduğunu ve İslam dünyasının bu büyüme trendiyle 2030 yılına kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağını belirtti. Nüfus artışı, ekonomik dönüşüm, demografik dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin küresel ölçekte de helal ürün ve hizmetlere yönelik talebin hem milli hem küresel düzeyde artıracağına işaret eden Bakan Bolat, "Ama birilerinin bu işi düzenlemesi, kurgulaması ve denetlemesi gerekmektedir. Bu anlamda da uluslararası iş birliğine çok büyük bir ihtiyaç söz konusudur. Bu ihtiyaç noktasında da özellikle İslam ülkelerine, İslam İşbirliği Teşkilatı'na ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın standartlar kurumu olan SMIIC'e uluslararası topluluklar olarak çok önemli görevler düşmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'HELAL SEKTÖRÜNÜN 2028'DE 3,5 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR'

'Helal' kavramının başta sadece yeme içme sektöründe dikkat edilmesi gereken bir alan gibi görüldüğünü ancak günümüzde birçok sektöre ve hizmetler sektörünün birçok alanına yansıdığını kaydeden Bakan Bolat, "Giyim, turizm, medya, ilaç, kozmetik gibi alt sektörlerde de yiyecek içecek sektörü gibi 'Helal' dairesinin dikkate alındığı, giderek genişleyen bir alan ortaya çıkmıştır. Öyle ki 2024 yılında 2,3 trilyon dolar, 2025'te 2,5 trilyon dolar hacme sahip olan 'Helal' sektörü ve alanının 2028'de 3,5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu da ister ürün ister hizmet olsun, üretenler açısından dikkate alınması gereken çok önemli bir alandır. İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde helal ihracat ve ithalat profiline baktığımızda ülkemiz, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve özellikle Uzak Doğu'da Endonezya, Malezya gibi ülkelerin ve tabii Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman toplulukların da bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu konuları dikkate aldıklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından HAK ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara 'Helal Sertifikası' verildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:09:13. #.0.4#
