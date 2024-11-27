İslami Cihad'dan Hizbullah'a Destek

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İslami Cihad Hareketi, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah'a destek açıklaması yaptı.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale yaptığı açıklamada, Hizbullah'a hitaben "Zafere kadar tek bir direniş olarak kalacağız." dedi.

Nehale, Hizbullah'ın ABD ve müttefiklerinin saldırılarına ve zorluklara gösterdiği "direnişe" dikkati çekti.

Hizbullah'ın Filistinlilere destek olmak için savaştığını belirten Nehale, "Filistin direniş gruplarının zafere kadar bir arada ve (Hizbullah ile) tek direniş olarak aynı safta kalacağını" ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.