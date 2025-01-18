İslami Cihad'dan İsrail'e Bombardıman Çağrısı - Son Dakika
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İslami Cihad'dan İsrail'e Bombardıman Çağrısı

Kudüs Tugayları, İsrailli esirlerin ailelerine bombardımanın durdurulması çağrısında bulundu.

18.01.2025 16:48
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İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine, serbest bırakılmaları için yapılacak son saha hazırlıkları sırasında çocuklarının öldürülmemesi için, İsrail ordusunun bombardımanı durdurmasını talep etmeleri çağrısında bulundu.

Kudüs Tugayları'nın, Telegram platformunda yaptıkları açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine, serbest bırakılmaları için yapılacak son saha hazırlıkları sırasında çocuklarının öldürülmemesi için, takas anlaşması yürürlüğe girmeden önce İsrail ordusunun bombardımanı durdurmasını talep etmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail bombardımanının yoğunluğunun, esirlerin ailelerinin çocuklarını tabutlarda veya evlerinde teslim almasına yol açabileceği dile getirilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi öncesindeki son saatlerde seçeneklerin yalnızca İsrail ordusunun elinde olduğu vurgulandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi ardından da Bakanlar Kurulu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurmuştu.???????

Kaynak: AA

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