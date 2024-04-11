İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Heniyye'nin ailesini hedef almasını başarısızlık olarak değerlendirdi - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Heniyye'nin ailesini hedef almasını başarısızlık olarak değerlendirdi

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğullarını ve torunlarını hedef almasının sahadaki başarısızlığını doğruladığını belirtti. Hareket, saldırıyı korkakça ve halkın haklarına bağlılığı artıracak bir eylem olarak değerlendirdi. Yemen'deki Husilerin Sözcüsü de saldırının İsrail'in Gazze'deki başarısızlığını gösterdiğini ifade etti.

11.04.2024 01:37  Güncelleme: 01:37
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İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğullarını ve torunlarını hedef almasının "sahadaki başarısızlığını doğruladığını" belirtti.

İslami Cihad Hareketi, Telegram platformundan yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin bazı oğul ve torunlarını hedef alan Nazi oluşumunun gerçekleştirdiği katliamı en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Bu korkakça gerçekleştirilen eylem, sahadaki hedeflerine ( Gazze'de Hamas'ı ortadan kaldırmak) ulaşmada başarısız olmanın düşmanda yarattığı kafa karışıklığını doğruluyor. Bunu, kör nefretlerinin oklarını mücahitlerin çocukları ve ailelerine intikam amacıyla yönlendirerek telafi etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu saldırı için Ramazan Bayramı'nın ilk gününü seçerek Filistin halkının kalbine hüzün tohumları ekmeyi amaçladıklarına işaret edilen açıklamada, bunu "direnişi ümitsizliğe sürükleyeceği, teslim olmayı sağlayacağı ve sahada elde edemedikleri tavizleri verdireceği zannıyla" gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Liderleri, onların oğulları ve ailelerini hedef almak, halkımızın haklarına bağlılıkları konusunda azim ve metanetini, direnişimizi artıracaktır. İşgal yenilgiye uğratılıncaya ve düşman, Filistin halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurana kadar direnişi sürdürmekte kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Heniyye'nin oğullarının hedef alınmasına ilişkin, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saha başarısızlığının boyutunu gözler önüne serdi." değerlendirmesini yaptı.

Heniyye'ye taziyede bulunan Abdusselam, bu kayıpların Filistin halkının kararlılığını güçlendirmekten başka işe yaramadığını vurguladı.

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı hedef almıştı.

Saldırıda 3 oğlu ve torunlarından bazılarını kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Yemen, Gazze, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Heniyye'nin ailesini hedef almasını başarısızlık olarak değerlendirdi - Son Dakika

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