İslami Cihad: İsrail Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklüyor - Son Dakika
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İslami Cihad: İsrail Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklüyor

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklemeye çalıştığını belirtti. İslami Cihad, işgalci yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin son günlerde Batı Şeria'da artan saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yerleşimcilerin, hükümetin kışkırtması ve askerlerin koruması altında Batı Şeria'daki Filistin halkına, topraklarına ve evlerine düzenlediği saldırıların, Filistinlileri Batı Şeria'dan tehcir planlarının ve Gazze'deki soykırımın bir parçası olduğu kaydedildi.

13.04.2024 21:59  Güncelleme: 22:00
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İslami Cihad Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklemeye çalıştığını belirtti.

İslami Cihad, işgalci yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin son günlerde Batı Şeria'da artan saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yerleşimcilerin, hükümetin kışkırtması ve askerlerin koruması altında Batı Şeria'daki Filistin halkına, topraklarına ve evlerine düzenlediği saldırıların, Filistinlileri Batı Şeria'dan tehcir planlarının ve Gazze'deki soykırımın bir parçası olduğu" kaydedildi.

Silahlarla donanmış işgalci yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların, İsrail'in üzerine kurulduğu çete zihniyetini ve Tel Aviv'in Batı Şeria'yı bir sokak savaşına sürükleme çabalarını yansıttığı ifade edildi.

İslami Cihad, "Direniş güçlerine, sahip oldukları tüm araçlarla Filistin halkını müdafaa görevini yerine getirme" çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumun, "Yahudi yerleşimci çetelerin" işlediği suçlar karşısında sessiz kalması ve Filistin halkını; topraklarını, vatanlarını ve çocuklarının canlarını müdafaa için gerekli en basit araçlardan mahrum bırakması nedeniyle yaşananlardan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Filistin halkına "saldırılara var gücüyle güçle karşı koyma" çağırısı yapıldı.

İslami Cihad ayrıca, tüm Arap ve Müslümanlardan, kutsal değerleri ve Filistin topraklarını savunmak adına her alanda baskıyı artırmalarını istedi.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun ortadan kaybolmasının ardından dünden bu yana silahlı Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu gün içerinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.

Yahudi yerleşimcilerin dün akşamdan bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcası gerçek mermiyle olmak üzere yaralananların sayısının 50'ye çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad: İsrail Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklüyor - Son Dakika

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