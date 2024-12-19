İslamofobi ile Mücadele Merkezi Kuruldu

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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, üniversiteleri bünyesinde yeni kurulan İslamofobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İFAM), kendi alanında Türkiye'de ilk ve tek olduğunu vurgulayarak, "Merkezi, gelecek yıllarda ülkemize ciddi anlamda akademik çalışmaları kazandıran bir merkeze dönüştürmüş olacağız." dedi.

Demir, 17 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İFAM'a ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitelerin Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadele konusundaki çalışmalara önem vermesi gerektiğini belirten Demir, "Özellikle son yıllarda İslam üzerine hareketlenen birtakım olumsuz gelişmelerin ve yaklaşımların karşısında mukabele edilmesi gerektiği düşüncesi hasıl oldu." dedi.

İFAM'ın yapacağı çalışmaların ana odağında poetika (şiir sanatı) olduğunu söyleyen Demir, "İslamofobi merkezi, üniversitemizde alanında Türkiye'nin ilk kurulan merkezi olarak bugüne kadar ortaya çıkan hadiseler, sergilenen yaklaşımlar karşısında neyin yapılmadığını ve nasıl yapılması gerektiğini esas alarak ilerlemeye çalışacak bir merkez olması açısından heyecan verici." diye konuştu.

Rektör Demir, akademik, sanatsal ve toplumsal çalışmalar yürütecek merkezin, evrensel danışma merkezi olma yolunda ilerleyeceğini ifade etti.

İFAM'ın faaliyetlerini gelecek yıl belirli bir takvim içerisinde duyuracaklarını kaydeden Demir, "İlk etapta bu kavramın Türk toplumu içerisinde ne kadar bilindiğine dair bir yarışmayı üniversite öğrencileri düzeyinde yapacağız. Daha sonra akademik dünyaya hitap eden ayağı da olacak." açıklamasında bulundu.

Demir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) öncülüğünde düzenlenen "Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu"nun bir paydaşı olduklarını hatırlatarak, "İnşallah bu kez dördüncüsünü idrak edeceğiz ve yine orada olacağız. Ama bu kez merkezimiz daha aktif rol oynayacak." dedi.

Dünyanın önemli merkezleriyle, akademik kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olacaklarını aktaran Prof. Dr. Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Oxford Islamic Center ile bu merkez kurulmadan önce çok yakın bir işbirliği içerisindeydik. Bundan sonra kurumsal olarak daha da yakın işbirlikleri içerisinde olacağız. İlerideki yıllarda, ziyaretçi profesörlerin, akademisyenlerin ve bu merkezin yaratacağı birtakım burslar, İslam üzerine çalışma yapacak akademisyenlerin ülkemize gelmesi, onların akademik faaliyetlerini burada temin edecekleri onursal bir başlık altında icra etmelerini sağlayacak çalışmalar merkezin hedefleri arasındadır. Gelecek yıllarda ülkemize ciddi anlamda akademik çalışmaları kazandıran bir merkeze dönüştürmüş olacağız."

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla çalışmalarına başladı

İFAM, Müslüman karşıtlığının çeşitli yönlerini gözleyip İslam'a ve Müslümanlara karşı olumsuz düşünce barındıran nefret ve düşmanlığın kökenleri ile nedenlerini inceleyerek, bununla mücadelenin yol ve yöntemleri hakkında bilimsel araştırmalar yapacak.

Amaçları arasında Müslüman karşıtlığını haritalandırmak da yer alan İFAM, konuya dair yeni ve farklı bir dil geliştirecek. Politika yapıcıları ve uygulayıcılara Müslüman karşıtlığı ile mücadelede öneriler ve fikirler sunacak olan merkez, Müslüman karşıtlığı ve İslam düşmanlığı olgusu ile mücadelede ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaları üstlenecek.

Merkez yaptığı araştırmaları yayımlayacak, Müslüman karşıtlığı ile mücadele konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunarak bu konuda araştırmak yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini destekleyecek.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapma yoluna da gidecek olan İFAM, Müslüman karşıtlığıyla mücadeleye ilişkin yayınları bir araya getirip referans teşkil edebilen bir kütüphane ile görsel bilgi ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kuracak.

İFAM, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Müslüman karşıtlığıyla mücadele alanında danışmanlık hizmeti sağlayacak, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, forum ve benzeri toplantılar düzenleyip bu yönde yapılan toplantılara iştirak edecek.