İsmail Baha Sürelsan İçin Anma Töreni ve Türk Müziği Ödülleri - Son Dakika
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İsmail Baha Sürelsan İçin Anma Töreni ve Türk Müziği Ödülleri

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Antalya'da İsmail Baha Sürelsan'ın vefatının 27. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende, Sürelsan adına ilk kez verilen Türk Müziği Ödülleri sahiplerini buldu. Katılımcılar, Sürelsan için dualar etti ve eserlerinden bir dinleti dinlendi.

13.04.2025 16:00  Güncelleme: 17:33
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar ve Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın vefatının 27'nci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Sürelsan adına ilk kez düzenlenen Türk Müziği Ödülleri de törende sahiplerini buldu.

Sürelsan için ilk tören kabri başında düzenlendi. Uncalı Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı sanatçıları ve öğrencileri katıldı. Katılımcılar Sürelsan için dualar okudu.

Ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende Şef Umut Murat Aytekin yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, bestecinin eserlerinden oluşan dinleti sundu. İsmail Baha Sürelsan'ın sevenleri de sanatçıyla olan anılarını paylaştı.

İsmail Baha Sürelsan adına ilk ödül töreni

Sürelsan adına ilki düzenlenen "Türk Müziği Ödülleri" de törende sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Reha Sağbaş, Elif Güreşçi, Münip Utandı ve Özgün Gürbüz'ün yer aldığı seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu "Genç Kuşak Başarı Ödülü" TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay'a, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ise Prof. Erol Deran'a takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Sürelsan'ın sanatını gelecek nesillere taşımaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bir ekolü, kültür taşıyıcısını ve bir öncüyü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. İsmail Baha Sürelsan'ın mirasını, sanat anlayışını ve disiplinini genç kuşaklara aktararak, konservatuvarın sanat ocağı olması misyonuyla çalışmayı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhitin Böcek'in sanata ve sanatçıya verdiği destekten gücümüzü alarak İsmail Baha Sürelsan adına onun kıymetli mirasını yaşatmak ve daha da görünür kılmak adına bu yıl ilk kez İsmail Baha Sürelsan Türk Müziği Ödüllerini hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Törenin sonunda Türk sanat müziği yorumcusu Bekir Ünlüataer konser verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsmail Baha Sürelsan İçin Anma Töreni ve Türk Müziği Ödülleri - Son Dakika

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