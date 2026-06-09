İsmet Yıldırım\'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki pazar yeri tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Pazarın kaldırılması sürecinde terör örgütü PKK tarafından açıkça tehdit edildiğini belirten Yıldırım, "Kandil’den bile bir kadın terörist tehdit etti. Ama maalesef bu mücadelede halk arkamda durmadı, pazarcılara yenildik" diyerek sitem etti.

"KANDİL'DEN BİR KADIN TERÖRİST TEHDİT ETTİ"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldiği programda ilçede uzun süredir kriz haline gelen pazar yeri düzenlemesiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Pazar yerini taşıma ve modernleştirme kararlılığı karşısında terör örgütünün hedefi olduğunu belirten Yıldırım "Maalesef benim de pazar konusunda hevesimi kırdılar. Kandil’den bile tehdit ettiler bu konu ile alakalı. Hem de bir kadın terörist... ‘Gel’ dedim. ‘Ben buradayım, her gün bir Fatiha, 11 İhlas, Ayetel Kürsi okuyorum. Çıkıyorum, benim tedbirim o’ dedim. Tehdit ettiler ama dik durdum" ifadelerini kullandı.

"HALK ARKAMDA DURMADI, PAZARCILARA YENİLDİK"

Örgütün tehditlerine karşı geri adım atmadığını vurgulayan Başkan Yıldırım, pazarın taşınmasını isteyen ilçe halkından yeterli desteği göstermemesinden yakındı. Kamuoyundan güçlü bir ses çıkmadığı için projenin yarım kaldığını belirten Yıldırım, "Maalesef halk benim arkamda durmadı. Pazarcılara yenildik. Digorlulara yenildik. Tehdit ettiler ama maalesef halk çıkıp da, 'Ben şunu istiyorum, bunları böyle güzel söylüyorsunuz. 5.000 kişi çıkacak, 'Bu pazar buradan kalkmalı. Bu pazarın da kapalı pazarcılarından biz alışveriş yapmayacağız' demedi. Var mı böyle bir halk?" şeklinde konuştu.