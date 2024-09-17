ISOHTEL 2024: Türkçe Öğretimi Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ISOHTEL 2024: Türkçe Öğretimi Sempozyumu

Türkçe öğretimine odaklanan ISOHTEL 2024, 21-22 Eylül'de İstanbul'da düzenleniyor.

17.09.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu (ISOHTEL 2024), Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliğince desteklenen "Language Tree Projesi" kapsamında, 21-22 Eylül'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek.

Türkçenin yabancı/ikinci dil ve miras dil olarak öğretimi alanlarında önemli konulara odaklanacak sempozyumda, Türkçe öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar, dijital araçların kullanımı ve çok dilli bireylerin dil gelişimi gibi güncel meseleler ele alınacak.

Sempozyum, Türkçenin farklı dil seviyelerinde öğretimi, göçmenler, iki dilli Türk çocukları ve gençlerinin dil öğrenme süreçlerine yoğunlaşacak.

Ayrıca, Türkçe öğretiminde dijital dönüşümün etkileri, dijital araçların etkili kullanımı ve yapay zeka destekli dil öğrenimi üzerine güncel yaklaşımlar değerlendirilecek. Bunun yanında, miras dil olarak Türkçenin öğretilmesinde dilin korunması, aktarılması ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi gibi konular da sempozyumun odak noktalarından olacak.

ISOHTEL 2024'te, ilk olarak Language Tree Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşılacak.

Sempozyumda, Türkçe öğrenenler için geliştirilen ve etkileşimli diyaloglarla konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen "Dil Ağacı WEB Uygulaması" katılımcıların görüşlerine sunulacak.

Sempozyumun açış konuşmaları ve Language Tree (Dil Ağacı) Projesi'nin çıktılarının paylaşılacağı oturum, eş zamanlı Türk işaret dili tercümesi ile gerçekleştirilerek sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra, sempozyumun diğer oturumlarına da çevrim içi erişim imkanı sağlanacak.

Katılımcılar için yüz yüze ve çevrimiçi seçenekleri

Farklı ülkelerden yaklaşık 100 araştırmacının bilimsel çalışmalarıyla katılacağı ISOHTEL 2024'te 4 davetli konuşmacı yer alacak.

Potsdam Üniversitesinden Prof. Dr. Christoph Schroeder, "Türkçenin miras dil olarak öğretimi üzerine güncel çalışmaları" paylaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe Öğretimi Yaklaşımı" hakkında konuşacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya, "Konuşma becerisinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların önemi" üzerine sunum yaparken, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Fatma Nihan Ketrez Sözmen, "Türkçeyi ek dil olarak öğrenenlerin kelime yapım stratejilerine dair üstdil farkındalıkları" üzerine yoğunlaşacak.

Language Tree Projesi'nin ortaklarından YADOT Eğitim Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ISOHTEL 2024'e katılmak isteyenler, sempozyumun internet adresinden dinleyici kayıt formunu doldurarak sempozyuma yüz yüze veya çevrim içi katılabilecek.

Sempozyum programı ve bildiri özetleri ise ilerleyen günlerde internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: AA

Santralistanbul, Sempozyum, istanbul, Türkiye, Güncel, Eylül, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel ISOHTEL 2024: Türkçe Öğretimi Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 00:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: ISOHTEL 2024: Türkçe Öğretimi Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement