ISOHTEL 2024: Türkçe Öğretimi Sempozyumu

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2. Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu (ISOHTEL 2024), Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliğince desteklenen "Language Tree Projesi" kapsamında, 21-22 Eylül'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek.

Türkçenin yabancı/ikinci dil ve miras dil olarak öğretimi alanlarında önemli konulara odaklanacak sempozyumda, Türkçe öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar, dijital araçların kullanımı ve çok dilli bireylerin dil gelişimi gibi güncel meseleler ele alınacak.

Sempozyum, Türkçenin farklı dil seviyelerinde öğretimi, göçmenler, iki dilli Türk çocukları ve gençlerinin dil öğrenme süreçlerine yoğunlaşacak.

Ayrıca, Türkçe öğretiminde dijital dönüşümün etkileri, dijital araçların etkili kullanımı ve yapay zeka destekli dil öğrenimi üzerine güncel yaklaşımlar değerlendirilecek. Bunun yanında, miras dil olarak Türkçenin öğretilmesinde dilin korunması, aktarılması ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi gibi konular da sempozyumun odak noktalarından olacak.

ISOHTEL 2024'te, ilk olarak Language Tree Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşılacak.

Sempozyumda, Türkçe öğrenenler için geliştirilen ve etkileşimli diyaloglarla konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen "Dil Ağacı WEB Uygulaması" katılımcıların görüşlerine sunulacak.

Sempozyumun açış konuşmaları ve Language Tree (Dil Ağacı) Projesi'nin çıktılarının paylaşılacağı oturum, eş zamanlı Türk işaret dili tercümesi ile gerçekleştirilerek sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra, sempozyumun diğer oturumlarına da çevrim içi erişim imkanı sağlanacak.

Katılımcılar için yüz yüze ve çevrimiçi seçenekleri

Farklı ülkelerden yaklaşık 100 araştırmacının bilimsel çalışmalarıyla katılacağı ISOHTEL 2024'te 4 davetli konuşmacı yer alacak.

Potsdam Üniversitesinden Prof. Dr. Christoph Schroeder, "Türkçenin miras dil olarak öğretimi üzerine güncel çalışmaları" paylaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe Öğretimi Yaklaşımı" hakkında konuşacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya, "Konuşma becerisinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların önemi" üzerine sunum yaparken, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Fatma Nihan Ketrez Sözmen, "Türkçeyi ek dil olarak öğrenenlerin kelime yapım stratejilerine dair üstdil farkındalıkları" üzerine yoğunlaşacak.

Language Tree Projesi'nin ortaklarından YADOT Eğitim Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ISOHTEL 2024'e katılmak isteyenler, sempozyumun internet adresinden dinleyici kayıt formunu doldurarak sempozyuma yüz yüze veya çevrim içi katılabilecek.

Sempozyum programı ve bildiri özetleri ise ilerleyen günlerde internet adresinde ilan edilecek.