İspanya Başbakanı Sanchez, Cuma Günü Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak olan Sanchez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geleceği belirtiliyor. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

İspanya Başbakanı Sanchez, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre cuma günü Türkiye'ye gelecek olan Sanchez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek. Haberde, "Sanchez, İsrail hükümetine karşı giderek daha açık bir şekilde karşıt tutum sergileyerek ittifaklarını güçlendirme çabasında" denildi.

Cumartesi günü Bağdat'ta Arap Ligi toplantısına katılan Sanchez'in Filistin yanlısı tutumunu ortaya koyarak, İspanya'nın tanıdığı Filistin'in "gözlerinin önünde kan kaybettiğini" belirttiği aktarıldı. Haberde, İspanya'nın Filistin ile birlikte BM'de İsrail'i Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeye zorlayacak bir karar tasarısını destekleyeceği belirtilerek, Sanchez'in Bağdat'ta BM Genel Kurulu'na Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uyup uymadığına dair bir karar alması için bir teklif sunacaklarını söylediği aktarıldı.