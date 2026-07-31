İspanya Ceuta'da Göçmen Krizine Müdahale Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Ceuta'da Göçmen Krizine Müdahale Ediyor

İspanya Ceuta\'da Göçmen Krizine Müdahale Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, Ceuta'da artan göçmen akınına karşı askeri önlemler alırken, İtalya ile diplomatik gerginlik yaşıyor.

MADRİD, 31 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın, Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da derinleşen göçmen krizine yönelik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Yerel El Pais gazetesinin perşembe günkü haberine göre, binlerce düzensiz göçmenin komşu Fas üzerinden sınırı geçmesi üzerine İspanya, Sivil Muhafızlara destek vermek amacıyla silahlı kuvvetlerini bölgeye konuşlandırdı. Deniz yoluyla İspanya topraklarına ulaşmaya çalışan en az 18 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, binlerce göçmenin perşembe günü Ceuta'ya ulaştığını ve bu durumun göçmenlere yönelik yerel tesisler ve güvenlik birimleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından, komşu Melilla bölgesinde yer alan ve İspanya ile Fas arasında faaliyetteki tek sınır geçiş noktası olan Beni Enzar Sınır Kapısı, yüzlerce göçmenin toplu geçiş girişiminde bulunmasının ardından kapatıldı. Yerel yetkililer, devam eden güvenlik operasyonlarını kolaylaştırmak üzere bölge sakinlerine sınır bölgesinden uzak durma çağrısında bulundu.

Bu durum, İspanya ile İtalya arasında diplomatik krize de yol açmış durumda. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ceuta'daki göçmen krizi nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İtalya'nın Madrid Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.

Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin 500.000'den fazla belgesiz göçmeni yasallaştırma kararının, insan kaçakçılığını teşvik ettiğini belirterek, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılması gerektiğini belirtti. Tajani'nin ifadelerini "uygunsuz" olarak nitelendiren Albares ise ortakları olan bir ülkeden "partizanca demagoji değil, Avrupa dayanışması" beklediklerini ifade etti.

Madrid hükümeti, krize yönelik önlemlerini güçlendirmeye devam ederken, Başbakan Pedro Sanchez ve İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın cuma günü Ceuta'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan tek kara sınırı konumundaki Melilla ve Ceuta, uzun süredir Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli bir giriş noktası işlevi görüyor.

Kaynak: Xinhua

İspanya, İtalya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Ceuta'da Göçmen Krizine Müdahale Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter
Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü; taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:56
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:24:11. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya Ceuta'da Göçmen Krizine Müdahale Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.