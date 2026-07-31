İspanya Ceuta\'da Göçmen Krizine Müdahale Ediyor

MADRİD, 31 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın, Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da derinleşen göçmen krizine yönelik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Yerel El Pais gazetesinin perşembe günkü haberine göre, binlerce düzensiz göçmenin komşu Fas üzerinden sınırı geçmesi üzerine İspanya, Sivil Muhafızlara destek vermek amacıyla silahlı kuvvetlerini bölgeye konuşlandırdı. Deniz yoluyla İspanya topraklarına ulaşmaya çalışan en az 18 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, binlerce göçmenin perşembe günü Ceuta'ya ulaştığını ve bu durumun göçmenlere yönelik yerel tesisler ve güvenlik birimleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından, komşu Melilla bölgesinde yer alan ve İspanya ile Fas arasında faaliyetteki tek sınır geçiş noktası olan Beni Enzar Sınır Kapısı, yüzlerce göçmenin toplu geçiş girişiminde bulunmasının ardından kapatıldı. Yerel yetkililer, devam eden güvenlik operasyonlarını kolaylaştırmak üzere bölge sakinlerine sınır bölgesinden uzak durma çağrısında bulundu.

Bu durum, İspanya ile İtalya arasında diplomatik krize de yol açmış durumda. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ceuta'daki göçmen krizi nedeniyle İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İtalya'nın Madrid Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.

Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin 500.000'den fazla belgesiz göçmeni yasallaştırma kararının, insan kaçakçılığını teşvik ettiğini belirterek, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılması gerektiğini belirtti. Tajani'nin ifadelerini "uygunsuz" olarak nitelendiren Albares ise ortakları olan bir ülkeden "partizanca demagoji değil, Avrupa dayanışması" beklediklerini ifade etti.

Madrid hükümeti, krize yönelik önlemlerini güçlendirmeye devam ederken, Başbakan Pedro Sanchez ve İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın cuma günü Ceuta'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan tek kara sınırı konumundaki Melilla ve Ceuta, uzun süredir Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli bir giriş noktası işlevi görüyor.