İspanya'da 50 kentte binlerce kişi konut kararnamelerinin iptalini protesto etti - Son Dakika
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İspanya'da 50 kentte binlerce kişi konut kararnamelerinin iptalini protesto etti

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İspanya\'da 50 kentte binlerce kişi konut kararnamelerinin iptalini protesto etti
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Kiracı Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla İspanya'nın 50 kentinde konut krizine karşı gösteriler düzenlendi. Kararnamelerin Meclis'te reddini protesto eden göstericilerin en kalabalık eylemi Madrid'de olurken Valensiya'da polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İspanya'daki konut krizine karşı hükümetin kararname çıkartarak aldığı önlemlerin iki gün içerisinde mecliste reddedilerek geçersiz sayılması binlerce İspanyolu sokaklara döktü.

Kiracı Sendikaları Konfederasyonunun çağrısı ve işçi sendikaları ile sol görüşlü derneklerin desteğiyle İspanya'nın 50 kentinde konut krizine karşı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü başkent Madrid'de oldu.

Kent merkezinde dört yoldan Kibele Meydanı'na yürüyen binlerce kişi, konut kararnamelerinin iptalini protesto etmek ve krize çözüm bulunmasını talep etmek için bir araya geldi.

"Genel Greve Doğru" yazılı bir pankartın arkasında yürüyen İspanyollar, kiraların yüzde 50 düşürülmesini, süresiz kira sözleşmeleri yapılmasını ve spekülatif fonların elindeki mülklerin kamulaştırılmasını talep etti.

Madrid'deki Kiracılar Sendikasının Sözcüsü Valeria Racu, basına yaptığı açıklamada, konut kararnamelerinin reddini eleştirerek, "İspanya Meclisinin kira rantçıları tarafından ele geçirildiğini gördük. Sokaklardaki gerçeklikten tamamen kopuk, rantçılığın toplumumuz için bir bela olduğunu ve buna son vermemiz gerektiğini savunan toplumsal çoğunluktan, toplumsal fikir birliğinden tamamen kopuk bir meclis var." dedi.

Sevilya, Barselona, Valensiya, Palma, Santander, Bilbao gibi önemli şehirler de büyük katılımlı gösterilere sahne oldu.

Valensiya'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulunda kabul ettiği iki kararname, 2 Ekim'de Meclis'te ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox ile Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin oylarıyla reddedilmişti.

Reddedilen kararnamelerden ilki, kira kontratları 31 Aralık 2028'den önce sona ereceklerin sözleşmesinin iki yıl uzatılması, evden zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulması, sezonluk kiralamalar ve oda kiralamalarına yönelik yapısal düzenlemelerin yapılması, konut endekslerini aşan kira sözleşmelerinde sıfır kira artışı ve yüksek riskli yatırım fonlarının konut satın alımının 2028 yılına kadar yasaklanmasını içeriyordu.

En çok tepki çeken ikinci kararname ise kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla süresiz, otomatik olarak yenilmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini öngörüyordu.

Kararnamelerin mecliste iptal edilmesinin ardından erken seçime gitme kararı alması beklenen Başbakan Pedro Sanchez, "düşünme zamanı" diyerek, siyasi değerlendirmelerin ardından kararını vereceğini açıklamıştı.

İspanyol basını, normal şartlarda 2027 ilkbaharında sandığa gidecek ülkenin 29 Kasım'da erken seçime gidebileceğini iddia ediyor.

Kaynak: AA
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