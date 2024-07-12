İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı PP ile yaptığı ittifakı bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı PP ile yaptığı ittifakı bozdu

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı yerel yönetimlerde sağcı Halk Partisi (PP) ile yaptığı ittifakı sona erdirdi. Vox, çocukların sınır dışı edilmesini savunurken, PP ise diğer özerk yönetimlere dağıtılmasını kabul etmişti. Vox lideri Santiago Abascal, 6 özerk yönetimdeki siyasi ittifakın bozulduğunu açıkladı ve PP'nin iktidarda olduğu yerel yönetimlerdeki Vox üyelerinin istifa edeceğini bildirdi.

12.07.2024 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı yerel yönetimlerde sağcı Halk Partisi (PP) ile yaptığı ittifakı bozdu.

Kanarya Adaları'nda sayıları son dönemlerde giderek artan ve 6 bini bulan refakatsiz çocuk göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunan Vox, bu çocukların bir kısmının ülkedeki diğer özerk yönetimlere dağıtılmasını kabul eden PP ile yerel yönetimlerde kurduğu siyasi ittifakı sona erdirdi.

Vox lideri Santiago Abascal, partisinin Ulusal Komite toplantısının ardından İspanya'daki 17 özerk yönetimden mevcut durumda 6'sında (Extremadura, Balear Adaları, Aragon, Valensiya, Castilla ve Leon ile Murcia) PP ile yürürlükte olan siyasi ittifakın bozulduğunu açıkladı.

"Siyasi tarihimizin en önemli kararlarından birini aldık." diyen Abascal, PP'nin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde başkan yardımcısı olan Vox üyelerinin istifa edip muhalefete geçeceğini bildirdi.

Basın mensuplarının karşısına geçerek soru almadan açıklama yapan Abascal, "Açık sınır politikası izleyenlerle anlaşmak mümkün değil. Vox ve PP'ye oy verenler yasa dışı göç istilasının devam etmesini istemiyor." dedi.

Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenlerin insani şartlarda yaşamaları ve normal bir geleceğe sahip olmaları için ülke genelinde yapılan siyasi tartışmalar kapsamında PP, iktidarda olduğu özerk yönetimlerin bu çocuklardan 347'sini kabul etmesi yönünde karar aldı.

Kanarya Adaları'nda 6 bine yakın refakatsiz çocuk bulunduğundan PP'nin attığı adımı yetersiz bulan İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, Vox ve PP'yi göçmen çocukları siyasi çıkarlarına alet etmekle suçladı.

Sayıları özellikle son 2 yılda artan, Kuzey Afrika kıyılarından teknelerle gelen çocuk göçmenlerin çoğunluğunu Senegal, Mali, Gambiya ve Fas vatandaşları oluşturuyor.

Bu çocukların yüzde 94'ünün 12 ile 17 yaş aralığında ve yüzde 95'inin erkek olduğu belirtiliyor.

Kızıl Haç kurumunun verilerine göre, Kanarya Adaları'na bu yılın ilk 6 ayında 1013'ü refakatsiz çocuk olmak üzere 19 bin 119 düzensiz göçmen geldi.

Kaynak: AA

Kanarya Adaları, İspanya, Göçmen, Çocuk, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı PP ile yaptığı ittifakı bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
21:58 “Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi“ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama "Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
21:21 Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 01:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı PP ile yaptığı ittifakı bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement