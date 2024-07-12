İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı PP ile yaptığı ittifakı bozdu

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İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı yerel yönetimlerde sağcı Halk Partisi (PP) ile yaptığı ittifakı bozdu.

Kanarya Adaları'nda sayıları son dönemlerde giderek artan ve 6 bini bulan refakatsiz çocuk göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunan Vox, bu çocukların bir kısmının ülkedeki diğer özerk yönetimlere dağıtılmasını kabul eden PP ile yerel yönetimlerde kurduğu siyasi ittifakı sona erdirdi.

Vox lideri Santiago Abascal, partisinin Ulusal Komite toplantısının ardından İspanya'daki 17 özerk yönetimden mevcut durumda 6'sında (Extremadura, Balear Adaları, Aragon, Valensiya, Castilla ve Leon ile Murcia) PP ile yürürlükte olan siyasi ittifakın bozulduğunu açıkladı.

"Siyasi tarihimizin en önemli kararlarından birini aldık." diyen Abascal, PP'nin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde başkan yardımcısı olan Vox üyelerinin istifa edip muhalefete geçeceğini bildirdi.

Basın mensuplarının karşısına geçerek soru almadan açıklama yapan Abascal, "Açık sınır politikası izleyenlerle anlaşmak mümkün değil. Vox ve PP'ye oy verenler yasa dışı göç istilasının devam etmesini istemiyor." dedi.

Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenlerin insani şartlarda yaşamaları ve normal bir geleceğe sahip olmaları için ülke genelinde yapılan siyasi tartışmalar kapsamında PP, iktidarda olduğu özerk yönetimlerin bu çocuklardan 347'sini kabul etmesi yönünde karar aldı.

Kanarya Adaları'nda 6 bine yakın refakatsiz çocuk bulunduğundan PP'nin attığı adımı yetersiz bulan İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, Vox ve PP'yi göçmen çocukları siyasi çıkarlarına alet etmekle suçladı.

Sayıları özellikle son 2 yılda artan, Kuzey Afrika kıyılarından teknelerle gelen çocuk göçmenlerin çoğunluğunu Senegal, Mali, Gambiya ve Fas vatandaşları oluşturuyor.

Bu çocukların yüzde 94'ünün 12 ile 17 yaş aralığında ve yüzde 95'inin erkek olduğu belirtiliyor.

Kızıl Haç kurumunun verilerine göre, Kanarya Adaları'na bu yılın ilk 6 ayında 1013'ü refakatsiz çocuk olmak üzere 19 bin 119 düzensiz göçmen geldi.