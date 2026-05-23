İspanya'da Aşırı Sağ Gösterisi

23.05.2026 13:57
150'den fazla dernek, Başbakan Sanchez'in istifasını ve erken seçimi talep etti.

İspanya'da aşırı sağ ve sağ görüşlü 150'den fazla derneğin çağrısıyla, Başbakan Pedro Sanchez'in istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle Madrid'de gösteri düzenlendi.

"Sociedad Civil Espanola" (İspanyol Sivil Toplumu) başta olmak üzere 150'den fazla aşırı sağ ve sağ görüşlü derneğin organize ettiği gösteriye, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağ görüşlü Vox partisi de destek verdi.

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) eski lideri ve eski Başbakan Jose Luis Zapatero'nun "organize suç, nüfuzunu kullanma ve belge sahteciliğiyle" mahkeme tarafından suçlanarak sanık olarak ifade vermeye çağırılmasının ardından sokağa dökülen ve aşırı sağın öncülük ettiği gösteride konuşma yapan dernek yöneticileri, Başbakan Sanchez'in istifasını ve erken seçime gidilmesini istedi.

"İspanya, göçmen istilasını teşvik eden yozlaşmış bir mafya tarafından rehin alınmış durumda"

Vox partisinin lideri Santiago Abascal, gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada, "İspanya, vatandaşları yoksullaştıran ve göçmen istilasını teşvik eden yozlaşmış bir mafya tarafından rehin alınmış durumda. Sanchez, seçimlerin yapılmasını geciktirmek ve iktidarda kalmak için her şeyi yapacaktır. Bu yüzden hükümete karşı sivil toplumun ve siyasetin tüm araçlarını kullanmak için sebepler vardır." şeklinde konuştu.

Mahkeme tarafından 2 Haziran'da ifade vermeye çağrılan eski Başbakan Zapatero'nun tutuklanması gerektiğini belirten Abascal, PSOE lideri ve Başbakan Sanchez'in de "bu yolsuzluk skandalının içinde olduğunu" ileri sürdü.

PP'nin Senato Sözcüsü Alicia Garcia da İspanya'daki durumu "sürdürülemez" olarak gösterip, "İspanyollar her sabah yeni bir skandal, yeni bir yolsuzluk davası, yeni bir yalan ile uyanıyor. Bunların merkezinde her zaman aynı kişi var; Pedro Sanchez. Sanchez, partisindeki yolsuzlukları örtbas eden kişidir." dedi.

Diğer yandan ırkçı, İslam ve yabancı düşmanlığı içeren sloganların atıldığı, diktatör Franco dönemini öven pankartların da taşındığı gösteride, "Bu göç değil işgal", "Domuz eti yemezlerse yeniden göç edecekler" şeklindeki Müslüman göçmenleri hedef alan sloganlar dikkati çekti.

Mevcut durumda PSOE ve Sumar ittifakından oluşan azınlık sol koalisyon hükümetinin iktidarda olduğu İspanya'da normal şartlarda 2027 yazında seçim yapılacak.

Anketler, ülkede şu an seçim olması halinde Halk Partisi'nin yine birinci parti olarak çıkacağını ancak hükümet kurmak için aşırı sağcı Vox'a ihtiyacı olacağını öne sürüyor.

Kaynak: AA

