İspanya'da Büyük Elektrik Kesintisi: Kaos ve Endişe

İspanya'da yaklaşık 10 saat süren demokrasi tarihindeki en büyük elektrik kesintisinin ardından normalleşme başlasa da vatandaşlar hala endişeli olduklarını söylüyor.

Elektrik kesintisinden en çok etkilenen yerlerden biri olan başkent Madrid'de, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İspanyollar, yaşadıkları kaosu anlattı.

Trafiğin dün durma noktasına geldiği Madrid'de taksicilik yapan Sergio Martin, tam elektrik kesintisi olduğu anda araçtaki son iki müşterisinin sorun nedeniyle ödeme yapamadıklarını anlatarak "Trafikte tam bir kaos vardı, hareket edilemiyordu, trafik ışıkları çalışmıyordu. Madrid'de böyle bir şey... Tam bir çılgınlık. Polis ve yerel güvenlik görevlileri trafiği düzeltmek için her yerdeydi. Çalışmak imkansızdı, ben de kontağı kapatarak eve gittim." dedi.

Yemek dağıtım firmasında çalışan Abraham Meliz de "Elektrik kesintisi beni çok etkiledi. Özellikle internetin çökmesiyle uygulamadan siparişler, iletişim durdu. İş anlamında boş, kayıp bir gün geçirdim ama ailevi olarak çok daha zordu. Kız kardeşim uzakta çalışıyor. Ulaşımı, eve gelmesi çok büyük sorun oldu. Gece olunca daha kötüydü, ne kadar süreceğini bilmiyorduk. Hepimiz endişelendik. Çok fazla heyecanın yaşandığı bir gün oldu." diye konuştu.

Madridli emekli vatandaş Maria Gutierrez ise "Psikolojik olarak çok etkilendim. Çünkü ne olduğunu, bunun arkasında neyin olduğunu bilmiyoruz." derken Letizia Fernandez de "Tam bir kargaşa oldu. Elektrikler gitti. Her şey bir felaketti. Trafik lambaları bile çalışmıyordu. 'Aman Tanrım, ne yapacağız şimdi?' dedik. Umarım tekrarlanmaz." ifadelerini kullandı.

İspanya'da dün yerel saatle 12.33'te başlayan ve yaklaşık 10 saat süren elektrik kesintisi, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerini çökertirken günlük yaşamı felç etti.

İspanyolların büyük çoğunluğu gece ışıksız kalmamak için marketlerden mum alırken yemek için de konserve ve hazır gıda ürünlerinin olduğu reyonlara akın etti.

Sadece radyodan haber alınabildiği için küçük el radyolarının satışında rekor kırıldı.

Elektrik kesintisinden dolayı dün asansörde kalan, yollarda bekleyen, tek ulaşımın olduğu otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturan, ameliyatları ertelenen, sportif ve kültürel aktiviteleri iptal edilen, çocuklarını alabilmek için okullara koşan İspanyolların, bugünü sakin geçirip yorgunluklarını üzerlerinden atmaya çalıştığı ve evden çalışmayı tercih ettikleri görüldü.

İspanya'da aralarında Madrid'in de olduğu 8 özerk yönetimde 3. dereceden olağanüstü acil durum ilan edilirken normalleşmeyle birlikte bunun 2. dereceye indirileceği açıklandı.