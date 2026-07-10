İspanya'da Büyük Orman Yangını: 12 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da Büyük Orman Yangını: 12 Ölü

İspanya\'da Büyük Orman Yangını: 12 Ölü
10.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endülüs'teki Los Gallardos'ta çıkan orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti. Yangın sürüyor.

MADRİD, 10 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria eyaletine bağlı Los Gallardos kentinde çıkan büyük orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti.

Endülüs 112 Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, yangına ilişkin ilk ihbarların perşembe günü yerel saatle 17.00 sularında alındığı bildirildi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, komşu Bedar belediyesine sıçradı. Bölge yönetimi, Endülüs Orman Yangını Acil Durum Planı'nın 1. seviyesini devreye alarak Bedar ve çevresindeki bazı yerleşim yerlerini tahliye etti. A-7 otoyolu ile N-340A karayolunun bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Acil durum planı kapsamında bölgeye sevk edilen kara ekipleri, yangın söndürme uçakları ve helikopterler gece boyunca müdahale çalışmalarına devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için soruşturma başlatıldı. Acil müdahale ekipleri bölgede teyakkuz halini korurken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Endülüs, İspanya, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Büyük Orman Yangını: 12 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
Arkadaş kavgası can aldı 19 yaşındaki gencin acı sonu Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:39
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:02:22. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'da Büyük Orman Yangını: 12 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.