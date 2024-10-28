İspanya'da Otobüs Şoförleri Greve Gitti

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İspanya'da erken emeklilik talebinde bulunan ve şu ana kadar yürütülen müzakerelerde olumlu yanıt alamayan 80 binden fazla şehirler arası ve şehir içi otobüs şoförü genel greve gitti.

İspanya Otobüs Ulaşımı Konfederasyonundan (Confebus) verilen bilgide, ülke genelinde yapılan greve 80 binden fazla otobüs şoförünün katıldığı bildirildi.

Grevden dolayı, bölgelere göre farklılık göstererek otobüslerin yüzde 20 ile yüzde 50 arasında hizmet verdiği, Madrid, Barselona, Valensiya gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Confebus, anlaşma sağlanamaması halinde 11, 28, 29 Kasım ile 5, 9 Aralık tarihlerinde de greve gitme kararı aldıklarını, çözümsüzlük durumunda 23 Aralık'tan itibaren süresiz greve gidebileceklerini açıkladı.

İspanya'da kara ulaşımında şoförlerin erken emeklilik talebi 2004 yılından bu yana devam eden bir sorun olarak biliniyor.

Şoförler normal şartlarda 67 olan emeklilik yaşının 60'a indirilmesini istiyor.

Başlangıçta greve kamyon şoförlerinin de katılacağı ve 300 binden fazla işçiyi kapsayacağı duyurulsa da sonrasında varılan anlaşmayla kamyon şoförleri grevin dışında kalmıştı.