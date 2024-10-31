İspanya'da Sel Felaketi: 95 Ölü

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(ANKARA) – İspanya'nın güney ve doğu bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Arama kurtarma görevlileri, selden en çok etkilenen Valensiya bölgesi ve çevresinde enkazları taramaya hazırlanıyor.

İspanya'nın güney ve doğu bölgelerini etkileyen şiddetli sel felaketlerinde ölenlerin sayısının 95'e yükseldiği bildirildi. Valensiya şehri 29 Ekim'de sadece sekiz saat içinde bir yıllık yağış miktarından daha fazla yağış aldı. İspanya'nın doğusundaki Valensiya, dün geceye kadar kaydedilen en az 92 ölümle en kötü etkilenen kentlerden biri oldu. İspanyol yetkililer, İspanya'nın diğer bölgelerinden henüz ölü sayısının bildirilmemesi ve ulaşılması zor yerlerde arama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Savunma Bakanı Margarita Robles, yerel radyoya yaptığı bir açıklamada, kurtarma operasyonlarında uzmanlaşmış bir askeri birliğin bugün itibarıyla en kötü etkilenen bölgelerde arama kurtarma köpekleriyle çamur ve enkazı taramaya başlayacağını söyledi. Robles, ölenlerin sayısının artıp artmayacağı sorusuna ise "Ne yazık ki iyimser değiliz" yanıtını verdi.

"Çok zor bir durumla karşı karşıyayız"

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, İspanya'da çok zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtti. Torres, "Kayıp kişilerin sayısını veremiyor oluşumuz trajedinin büyüklüğünü gösteriyor" dedi. Sekiz saat içinde 490 mm'den fazla yağmurun yağdığı sel felaketi, en az 150 kişinin öldüğü 1973'ten bu yana yaşanan en kötü sel felaketi olaral değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Akdeniz'in ısınmasının su buharlaşmasını artırarak sağanak yağışların daha şiddetli hale gelmesinde kilit rol oynadığını belirtti. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı hava olaylarının daha sık, uzun ve yoğun hale geldiği konusunda uyarıyor. Analistler, bazı durumlarda en iyi hazırlanmış uyarı sistemlerinin bile bu duruma hazırlıksız yakalanabileceğini söyledi.

İspanya hükümeti üç günlük yas ilan etti

İspanyol hükümeti, sel felaketinde hayatını kaybedenler için üç günlük ulusal yas ilan etti. Victor Torres, basın toplantısında şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

İspanya'ya komşu ülkelerden ve Türkiye'den destek mesajları geldi. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, İspanya sel felaketinin ardından "büyük üzüntü" duyduğunu ifade etti. Montenegro, "Portekiz hükümeti İspanya'da kaydedilen sel felaketinden büyük üzüntü duymaktadır. Portekiz, tüm İspanyol halkı ve İspanya Hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmekte ve gerekli her türlü yardıma hazır olduğunu belirtmektedir" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise "İspanya'nın Valensiya şehri ve civarındaki bölgelerde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.